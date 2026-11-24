Peking lockert nur auf Zeit, Washington zieht die Schraube an: China hat am 9. November lediglich die Pause bei neuen Exportkontrollen für Seltene Erden bis zum 10. Januar 2027 verlängert, die seit April 2025 geltende Lizenzpflicht für sieben mittlere und schwere Seltene Erden wie Dysprosium und Terbium bleibt in Kraft. Ab dem 1. Januar 2027 dürfen Magnete in US-Rüstungsgütern zudem kein Material mehr enthalten, das in China abgebaut oder verarbeitet wurde. Wer liefert die schweren Seltenen Erden, die der Westen jetzt braucht? MP Materials und Lynas Rare Earths fahren ihre Anlagen hoch, der Projektgenerator Globex Mining meldet aus Nevada einen ungewöhnlichen Fund.

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