Rummms! Die jüngste Talfahrt der großen Tech-Werte sorgt an den Börsen für ordentlich Schweißperlen und wirft die bange Frage auf, ob aus der gesunden KI-Korrektur ein ausgewachsener Crash wird. Doch statt beim Anblick roter Vorzeichen panisch den Verkaufsknopf zu drücken, sollten clevere Anleger die Gunst der Stunde für eine Portfolio-Optimierung nutzen. Schließlich trennt sich genau in solchen stürmischen Marktphasen die Spreu vom Weizen und bietet fantastische Einstiegschancen bei echten Zukunftswerten. Im Halbleitersektor zeigen AMD und Infineon Traumzahlen zum Quartalsende. Der deutsche Chip-Spezialist kann zeigen, dass dessen Energieeffizienz-Lösungen unverzichtbar für die grüne und digitale Transformation sind. Wer zudem nach echtem Sachwert-Schutz gegen inflationäre Störfeuer sucht, findet in der kanadischen Globex Mining ein breit diversifiziertes Portfolio aus Lizenzen und Projekten für kritische Metalle. Ohne Kupfer, Lithium und Seltene Erden laufen schließlich weder Elektroautos noch Rechenzentren. Das Sahnehäubchen für risikobewusste Visionäre bildet schließlich die mit viel Zukunftsmusik ausgestattete Raumfahrt-Story SpaceX rund um Elon Musk. Wer sein Depot jetzt breit und zukunftsorientiert aufstellt, kann die nächsten Marktgewitter diversifiziert überstehen.

Enthaltene Werte: CA3799005093,US84615Q1031,US88160R1014,US0079031078,DE0006231004

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