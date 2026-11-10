Ein Gewinner der Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten scheint bereits festzustehen: es sind die Edelmetalle. Gold und Silber konnten bereits vergangene Woche kräftig zulegen und lösten eine Kursrally aus. Die Aktien von großen Goldproduzenten legten teilweise prozentual zweistellig an einem Tag zu. Anleger, die den Goldaktien treu geblieben sind, können also aufatmen. In den USA scheint sich künftig einiges politisch zu verändern. Mit der nun wahrscheinlich innenpolitisch zunehmenden Unsicherheit sollten die Edelmetallaktien viel Rückenwind bekommen. Wir blicken deshalb heute auf die Aktien von Agnico Eagle, Globex Mining und Pan American Silver.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de