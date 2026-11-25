Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NSJ Antimony Corp. An den Börsen geht es derzeit alles andere als langweilig zu. Einige Depots dürften infolge des starken Rutsches in den letzten Tagen ordentlich gelitten haben. Manche Titel sind regelrecht abgestürzt, während an anderen Stellen plötzlich wieder Bewegung in die Kurse kommt. Genau in diesem Umfeld lohnt sich ein genauer Blick auf 3 Unternehmen und deren Aktien. Da ist zum einen die Hamburger Evotec, die mit neuen Forschungserfolgen und Leerverkäufern auf sich aufmerksam macht. Daneben steht die Nebius Group, ein KI-Infrastrukturwert mit rasantem Wachstum, großem Kapitalbedarf und heftigen Kurssprüngen. Den Abschluss bildet NSJ Antimony Corp., ein kleinerer Rohstoffwert mit Fokus auf Antimon in Kanada, bei dem sich nach einer längeren Schwächephase charttechnisch etwas anbahnen könnte. Wir schauen uns die Aktien auch jenseits der täglichen Schlagzeilen an und beleuchten die wichtigsten Fakten, Zahlen und auch Risiken, damit Sie sich selbst ein besseres Bild machen können. Lesen Sie daher gerne weiter!

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