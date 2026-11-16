Erstellt und veröffentlicht im Auftrag der NSJ Antimony Corp. Eine Munitionsfabrik ist schneller gebaut als eine Mine. Das merkt der Westen gerade bei Antimon. Das unscheinbare Halbmetall härtet Blei in Munition und schützt als Zusatz Kunststoffe vor Flammen, und China ist der größte Produzent. Am 27. November läuft die Aussetzung des chinesischen Exportverbots für Lieferungen in die USA aus. Bei den Seltenen Erden hat Peking am 9. November zwei Monate Aufschub gewährt, für Antimon liegt nach den bisherigen Berichten keine Verlängerung vor. Dreht Peking den Hahn zu, spüren das Munitionshersteller und Chemiekonzerne zuerst. Wir sehen uns daher Rheinmetall, NSJ Antimony und BASF genauer an.

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