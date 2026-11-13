Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NSJ Antimony Corp. Diplomatische Vorstöße könnten in den nächsten Wochen ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine bewirken. Das setzte die Kurse klassischer Rüstungsaktien zuletzt spürbar unter Druck. Viele Anleger nehmen nach der jahrelangen Rallye bei Verteidigungswerten nun konsequent Gewinne mit, da sie bei einem möglichen Waffenstillstand zumindest kurzfristig eine Normalisierung der akuten Munitions- und Materialnachfrage einpreisen. Doch Politstrategen sind sich einig: Selbst ein dauerhafter Frieden würde die langfristige sicherheitspolitische Zeitenwende nicht mehr rückgängig machen, sondern vielmehr die strategische Bedeutung der vorgelagerten Lieferketten offenlegen. Hier rücken kritische Metalle wieder neu in den Fokus der Finanzmärkte, da moderne Verteidigungssysteme sowie der globale Ausbau von Energie- und KI-Infrastrukturen ohne diese Rohstoffe schlichtweg nicht realisierbar sind. Insbesondere das oft unterschätzte Halbmetall Antimon entwickelt sich dabei zum absoluten Engpassfaktor, weil es für die Härtung von Munition, Nachtsichtgeräte und hochspezialisierte Halbleiter unverzichtbar ist. Ein buntes Potpourri an Tendenzen - für risikobewusste Anleger aber eine ausgezeichnete Möglichkeit, auf neues Momentum zu setzen.

Enthaltene Werte: CA6293911039,DE0007030009,DE000RENK730,DE000HAG0005

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