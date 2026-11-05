EQS-News: Nemetschek SE
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Corporate News
München, 5. November 2026 - Die Nemetschek SE (ISIN DE0006452907), ein global führender, vertikaler Anbieter KI-gestützter Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, hat im dritten Quartal 2026 ihr starkes, profitables Wachstum fortgesetzt und die EBITDA-Marge deutlich verbessert. Auf Basis der starken Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bekräftigt der Vorstand sowohl die organische Prognose für das Gesamtjahr als auch den um die vorläufigen Effekte aus der Konsolidierung von HCSS erweiterten Ausblick. Mit der erstmaligen Konsolidierung von HCSS zum 1. Juli 2026 hat der Konzern sein Produktportfolio im Segment Build strategisch erweitert und sein adressierbares Marktpotenzial im Infrastruktur- und Tiefbausektor deutlich vergrößert.
"Unsere Geschäftsentwicklung im dritten Quartal unterstreicht erneut die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäfts und unsere Fähigkeit, starkes und profitables Wachstum zu erzielen", sagt Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. "Auch bei der Integration von HCSS machen wir hervorragende Fortschritte und stärken damit unsere Position im hochattraktiven Infrastruktur- und Tiefbaumarkt, der erhebliches langfristiges Wachstumspotenzial bietet. Gleichzeitig setzen wir unsere KI-Strategie und Produkt-Roadmap weiterhin erfolgreich um. Die Einführung neuer KI-gestützter Softwarelösungen in unseren Geschäftssegmenten unterstreicht unsere Innovationskraft und den Anspruch, die KI-getriebene Transformation unserer Branchen anzuführen. Nach der starken Entwicklung in den ersten neun Monaten sind wir auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen. Wir sind zuversichtlich, unser profitables Wachstum fortzusetzen und unsere Wettbewerbsposition weiter zu stärken."
In den ersten neun Monaten 2026 setzte die Nemetschek Group ihre Wachstumsstrategie weiter fort und erreichte wichtige Meilensteine beim Ausbau ihrer Marktpräsenz, der Beschleunigung von KI-Innovationen und der Stärkung ihrer globalen Präsenz.
Nach den ersten neun Monaten 2026 bekräftigt der Vorstand seine bisherigen Ziele für das organische Geschäft ohne die HCSS-Akquisition. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand weiterhin ein währungsbereinigtes organisches Umsatzwachstum* von 14% bis 15% sowie eine EBITDA-Marge von 32% bis 33%.
Inklusive der Erstkonsolidierung von HCSS zum 1. Juli 2026 erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 einen zusätzlichen währungsbereinigten Beitrag zum Konzernumsatzwachstum von rund 600 Basispunkten (inkl. des Deferred-Revenue-Haircut-Effekts im Rahmen der akquisitionsbedingten Kaufpreisallokation). Unter Berücksichtigung der M&A-bedingten Einmalkosten und daher ausgehend vom Mittelwert der prognostizierten EBITDA-Marge von 32% bis 33% wird infolge der HCSS-Akquisition eine Verwässerung der EBITDA-Marge um rund 150 Basispunkte erwartet. Dies spiegelt vor allem die Auswirkungen des im Rahmen der Kaufpreisallokation vorgenommenen Deferred-Revenue-Haircut-Effekts sowie laufende Integrationsaufwendungen und wiederkehrende Aufwendungen für ein neu eingeführtes aktienbasiertes Vergütungsprogramm im Segment Build wider.
Der Umsatz- und EBITDA-Beitrag der HCSS-Akquisition spiegelt deshalb noch nicht das volle Potenzial der Akquisition wider. Die PPA-Effekte werden über einen Zeitraum von zwölf Monaten erfasst, wobei der überwiegende Teil voraussichtlich auf die ersten sechs Monate entfällt. Für das zweite Halbjahr 2026 wird erwartet, dass der PPA-Effekt den Umsatz von HCSS um einen Betrag im mittleren bis hohen Zwanzig-Millionen-Euro-Bereich reduziert, mit einem entsprechenden Effekt auf das EBITDA.
Die Aussagen zu den Auswirkungen der HCSS-Akquisition stehen unter dem Vorbehalt, dass wesentliche Kennzahlen, einschließlich der Berechnung der Kaufpreisallokation (PPA), noch nicht finalisiert sind.
Die Prognosen für die Segmente Design und Build für das Geschäftsjahr 2026 werden vollumfänglich bestätigt. Für das Segment Manage wird nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum* im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet (bislang: niedriges zweistelliges Wachstum), bei einer EBITDA-Marge im höheren einstelligen Prozentbereich (bislang: leichte Steigerung gegenüber der Vorjahresmarge von 12%). Für das Segment Media wird nun ein währungsbereinigter Umsatz* auf dem Niveau des Vorjahres erwartet (bislang: mittleres einstelliges Wachstum), während die Prognose für die EBITDA-Marge bestätigt wird. Die angepassten Umsatzprognosen für beide Segmente entsprechen den Markterwartungen und haben keine Auswirkungen auf die Gesamtprognose des Konzerns.
Diese Prognosen beruhen auf der Annahme, dass sich die weltwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen im laufenden Geschäftsjahr nicht verschlechtern. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass der aktuelle Konflikt im Nahen Osten weder wesentlich eskaliert noch über einen längeren Zeitraum anhält.
** Die organische EBITDA-Marge entspricht der EBITDA-Marge ohne den Ergebnisbeitrag von HCSS, laufende HCSS-bezogene Kosten sowie M&A-bedingte Einmalkosten.
*** Das Ergebnis je Aktie (EPS) ist um PPA-Effekte sowie um den Deferred-Revenue-Haircut-Effekts durch HCSS bereinigt.
Kennzahlen Segmente im Quartals-Überblick (Q3-26)
Kennzahlen im 9-Monatsüberblick 2026
Kennzahlen Segmente im 9-Monatsüberblick
Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Anbieter von Software- und KI-Lösungen im Bereich Construction AI, der die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranchen vorantreibt. Mit tiefgreifender Branchenexpertise und intelligent vernetzten Softwarelösungen ermöglicht der Konzern seinen Kunden, Daten in Echtzeit in Erkenntnisse und fundiertere Entscheidungen umzuwandeln - über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturen hinweg, von der Ideenfindung über Planung, Visualisierung, Bau und Betrieb bis hin zur Renovierung. Die KI-gestützten Technologien und der Einsatz offener Standards fördern Produktivität, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit für Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer, Betreiber und Kreativschaffende. Weltweit vertrauen mehr als 7Millionen Anwender auf die kundenzentrierten, KI-Lösungen der Unternehmensgruppe, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. 1963 von Professor Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Unternehmensgruppe heute mehr als 4.500 Experten weltweit. Die ISO 27001-Zertifizierung unterstreicht ihr klares Bekenntnis zu Datensicherheit und vertrauenswürdiger digitaler Innovation.
Die Nemetschek Group ist seit 1999 im MDAX und TecDAX gelistet und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,19 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von 371,1 Millionen Euro.
www.nemetschek.ai
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2428706 05.11.2026 CET/CEST