Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG

Update zum 3. Quartal 2026: Tecan meldet beschleunigtes Umsatzwachstum im 3. Quartal und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 an

Männedorf, Schweiz, 5. November 2026 - Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute ein Update zum Geschäftsgang im dritten Quartal 2026 veröffentlicht und berichtet von einer Beschleunigung des Umsatzwachstums auf 6.9% in Lokalwährungen. Der Auftragseingang stieg in Lokalwährungen um 3.1%, dies trotz einer hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahreszeitraum. Angesichts der starken Entwicklung seit Jahresbeginn hebt Tecan den Ausblick sowohl für den Umsatz als auch für die bereinigte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2026 an.

Auf Segmentebene stieg der Umsatz im Life Sciences Business um 5.6% in Lokalwährungen, getrieben durch starkes Wachstum bei den Biopharma-Kunden. Dabei erhöhten sich insbesondere die Umsätze mit Liquid-Handling-Instrumenten deutlich. Auch die wiederkehrenden Umsätze aus Serviceleistungen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien verzeichneten weiterhin ein solides Wachstum.

Der Umsatz im Geschäftssegment Partnering Business stieg in Lokalwährungen um 7.8%. Wesentliche Treiber waren ein starkes Wachstum bei den In-vitro-Diagnostik-Systemen innerhalb der Synergence-Produktlinie und eine robuste Entwicklung der Paramit-CDMO-Fertigungsdienstleistungen, unterstützt durch eine breite Kundenbasis.

Das Transformationsprogramm «Rewired», das auf Portfoliodisziplin sowie auf kommerzielle und operative Exzellenz ausgerichtet ist, verläuft planmässig.

Prognose für 2026 angehoben und mittelfristiger Ausblick bestätigt

Aufgrund der starken Entwicklung seit Jahresbeginn hebt Tecan die Prognose sowohl für den Umsatz als auch für die bereinigte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2026 an.

Prognose für das Gesamtjahr 2026 (angehoben) Bisher Neu Umsatz in Lokalwährungen Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich Bereinigte EBITDA-Marge1 15.5% bis 16.5% des Umsatzes 16.5% bis 16.8% des Umsatzes

Im zweiten Halbjahr 2026 erhielt Tecan Rückerstattungen in Höhe von CHF 6 Mio. im Zusammenhang mit Zöllen, die gemäss dem International Emergency Economic Powers Act entrichtet worden waren. Diese werden in den ausgewiesenen Ertragskennzahlen wie EBIT, EBITDA, Nettogewinn und Gewinn pro Aktie berücksichtigt. Da es sich bei diesen Rückerstattungen jedoch um einmalige Posten handelt, werden sie in den bereinigten Ertragskennzahlen nicht berücksichtigt. Daher werden die Rückerstattungen keinen positiven Einfluss auf die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge haben.

Das Unternehmen bekräftigt zudem seinen mittelfristigen Ausblick, wie er erstmals am 16. März 2026 im Rahmen des Capital Markets Update vorgestellt wurde.

Ausblick für das Gesamtjahr 2028 (bestätigt) Umsatz1 CHF 1 Milliarde Bereinigte EBITDA-Marge1 20% des Umsatzes

1 Änderungen der Zölle können sich auf den Ausblick auswirken. Die Rentabilitätserwartungen für 2026 sowie der mittelfristige Ausblick für Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge basieren auf einer durchschnittlichen Wechselkursprognose von 1 Euro zu 0.92 CHF und 1 US-Dollar zu 0.80 CHF.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren - von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

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Tecan Group

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Senior Vice President, Corporate Communications & IR

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