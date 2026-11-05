Männedorf - Der Laborausrüster Tecan hat sein Wachstumstempo im dritten Quartal 2026 beschleunigt. Für den weiteren Geschäftsverlauf traut sich das Unternehmen nun auch etwas mehr zu. Der Umsatz stieg laut Mitteilung vom Donnerstag zwischen Juli und September 2026 in Lokalwährungen um 6,9 Prozent. Das Plus beim Auftragseingang fiel mit 3,1 Prozent in Lokalwährungen etwas tiefer aus. Allerdings sei hier die Vergleichsbasis zum Vorjahreszeitraum auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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