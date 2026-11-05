EQS-News: DEUTZ Aktiengesellschaft
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Köln, den 5. November 2026 - DEUTZ hat seinen Wachstumskurs in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld konsequent und erfolgreich fortgesetzt. Diese Entwicklung ist das Ergebnis eines nachhaltigen organischen Wachstums, operativer Fortschritte und strategischer Zukäufe, die DEUTZ genutzt hat, um sich erfolgreich in krisenresistenten Geschäftsfeldern zu positionieren. Getragen wurde das Wachstum im ersten bis dritten Quartal bei Umsatz und Auftragseingang von allen wesentlichen Segmenten. Die deutliche Steigerung der bereinigten EBIT-Rendite um 1,3 Prozentpunkte ist das Ergebnis höherer Umsätze, einer damit verbundenen besseren Werksauslastung, positiven Beiträgen aus M&A-Transaktionen und der erfolgreichen Umsetzung der Effizienzprogramme insbesondere im Engines-Bereich.
"Wir sind in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis erneut zweistellig gewachsen und haben unsere Profitabilität deutlich gesteigert. Dieser Wachstumskurs wird sich durch den jetzt abgeschlossenen Erwerb von FFG beschleunigt fortsetzen. Bereits 2027 wird uns FFG einen Umsatz von über 1 Mrd. € bei einer bereinigten EBITDA-Rendite von über 20 % einbringen und unser Defense-Geschäft so zu einer tragenden Säule werden. Mit FFG an Bord entsteht ein führender Anbieter für militärische Fahrzeuge, Antriebe und Energielösungen - made in Germany," sagt DEUTZ-CEO Sebastian Schulte.
Strategischer Konzernumbau nimmt weiter Fahrt auf: FFG-Erwerb planmäßig abgeschlossen, strategische Partnerschaft für unbemannte Bodenfahrzeuge geplant
Zudem hat DEUTZ weitere Schritte unternommen, um seine Aktivitäten im Bereich sicherheits- und verteidigungsrelevanter Mobilitäts- und Energielösungen auszubauen. Dazu haben DEUTZ und das US-amerikanische Unternehmen Hypercraft mit Sitz in Provo, Utah, Ende September ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Hypercraft entwickelt u. a. unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV). DEUTZ soll seine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Motoren, hybridelektrische Systeme und skalierte Integration von Verteidigungsfahrzeugen einbringen. Gemeinsam sollen innovative und zuverlässige Lösungen für weltweite Kunden im Verteidigungsbereich entwickelt werden. Zudem stellt Hypercraft sein Netzwerk militärischer Kunden zur Verfügung, um bei der Definition operationeller Anforderungen mitzuwirken und neue DEUTZ-Produkte für den US-Markt zu testen.
Vertrag von CFO Oliver Neu bis 2032 verlängert
Geschäftszahlen der ersten neun Monate 2026 im Detail
Auch beim Umsatz erzielte DEUTZ gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen deutlichen Zuwachs um knapp 170 Mio. € bzw. 11,3 % auf 1.669,2 Mio. €. Den mit Abstand größten Beitrag dazu leistete das wachstumsstarke und erfolgreich ausgebaute Energy-Segment (+72 Mio. €), gefolgt von Service (+42 Mio. €), Defense & Sonstiges (+28 Mio. €) und Engines (+25 Mio. €).[2] Die seit Ende des dritten Quartals 2025 erfolgten M&A-Transaktionen lieferten einen Umsatzbeitrag von rund 150 Mio. €.
Das bereinigte Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten)[3] legte im Berichtszeitraum deutlich um 36,0 % auf 118,2 Mio. € zu (9M 2025: 86,9 Mio. €). Dazu trugen höhere Umsätze und eine bessere Werksauslastung bei, außerdem die Strukturkosteneinsparungen aus dem Future-Fit-Programm sowie positive Ergebnisbeiträge aus Zukäufen. Mit Blick auf die Segmente wurde die Ergebnissteigerung von Engines, Energy und Defense getragen. Einhergehend mit dem Anstieg des bereinigten Ergebnisses verbesserte sich die bereinigte EBIT-Rendite des Konzerns deutlich von 5,8 % auf 7,1 %.
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 55,8 Mio. € (9M 2025: 76,4 Mio. €). Dass er damit trotz positiver Ergebnisentwicklung unter dem Vorjahresniveau lag, ist insbesondere auf den auftrags- und saisonbedingt höheren Bestand an Vorräten zurückzuführen. Darüber hinaus trugen auch höhere Auszahlungen ergebnisabhängiger Vergütungsbestandteile sowie Abfindungszahlungen aus dem Future-Fit-Programm dazu bei.
Der Free Cashflow vor M&A belief sich infolge der vorgenannten Entwicklung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit auf -50,2 Mio. € (9M 2025: 2,4 Mio. €).
Geschäftsprognose 2026
Die Quartalsmitteilung zum 1. bis 3. Quartal ist abrufbar unter www.deutz.com/de/investor-relations.
Nächste Termine
Zukunftsgerichtete Aussagen
Über DEUTZ
[1] Gerundete Werte.
[5] Vorjahresangaben: 146,1 Mio. € bzw. 51,6 Mio. €.
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2428702 05.11.2026 CET/CEST