Bern - Die Swisscom ist in den ersten neun Monaten im Telekomgeschäft weiter unter Druck geblieben. Dies drückt auf den Umsatz. Dagegen sind die Gewinnzahlen gestiegen. Der Branchenprimus hatte die Preise in der Schweiz erhöht und in Italien mehr Synergien aus dem Zusammenschluss der Breitbandtochter Fastweb mit Vodafone Italia herausgeholt. Von Januar bis Ende September erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 10,94 Milliarden Franken, wie die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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