Der Brand von Schweizerhalle löste vor 40 Jahren ein massives Fischsterben im Rhein aus und prägte den Umweltschutz weit über die Schweiz hinaus. Die emeritierte Professorin Patricia Holm erinnert sich an die Katastrophe und erklärt, welche Umweltgefahren uns heute beschäftigen. Von Catherine Weyer, Universität Basel Am 1. November 1986 brach kurz nach Mitternacht in einer der Lagerhallen von Sandoz in Schweizerhalle ein Brand aus. In der Halle lagerten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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