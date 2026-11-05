NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Die Aussagen des Managements seien beruhigend gewesen, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele des Medizinkonzerns erschienen gut unterstützt. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" im europäischen. Medizintechniksektor und auf der "Analyst Focus List"./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000FRE5EN2
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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