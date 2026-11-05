Wiesbaden - Der reale Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im September 2026 gegenüber August saison- und kalenderbereinigt um 4,4 Prozent gestiegen. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 5,1 Prozent höher als im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Angaben am Donnerstag mit.



Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang im 3. Quartal 2026 insgesamt um 0,2 Prozent höher als im 2. Quartal 2026, ohne Großaufträge stieg er um 0,1 Prozent. Im August 2026 sank der Auftragseingang nach Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber Juli 2026 um 10,1 Prozent (vorläufiger Wert: -10,6 Prozent).



Die positive Entwicklung des Auftragseingangs ist zu einem großen Teil auf den deutlichen Anstieg in der Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt +10,5 Prozent zum Vormonat) zurückzuführen. In diesem Bereich hatten die Auftragseingänge und die Produktion in den beiden Monaten zuvor unter anderem aufgrund von Produktionsumstellungen und Werksferien auf einem niedrigen Niveau gelegen.



Auch der Zuwachs im Maschinenbau (+8,3 Prozent) wirkte sich positiv auf das Gesamtergebnis aus. Zu diesem Anstieg trug ein Großauftrag bei der Herstellung von Maschinenverbrennungsmotoren und Turbinen bei. Im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge), der im bisherigen Jahresverlauf teils sehr hohe Volumen an Großaufträgen verzeichnete, ging der Auftragseingang im Vormonatsvergleich hingegen um 10,4 Prozent zurück.



Bei den Investitionsgütern lag der Auftragseingang im September 2026 um 5,3 Prozent, bei den Vorleistungsgütern um 0,5 Prozent und bei den Konsumgütern um 14,4 Prozent höher als im Vormonat.



Die Auslandsaufträge stiegen im September 2026 um 2,8 Prozent. Dabei verzeichneten die Aufträge aus der Eurozone einen Anstieg von 4,5 Prozent und die Aufträge von außerhalb der Eurozone einen Anstieg von 1,6 Prozent. Die Inlandsaufträge lagen um 6,6 Prozent höher.



Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im September 2026 saison- und kalenderbereinigt 0,2 Prozent höher als im Vormonat, so die Statistiker weiter. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 war der Umsatz kalenderbereinigt 2,0 Prozent höher. Für August 2026 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 0,1 Prozent gegenüber Juli 2026 (vorläufiger Wert: 0,0 Prozent).





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