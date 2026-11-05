Lausanne - Compagnie Financière Tradition hat im dritten Quartal 2026 den Umsatz kräftig gesteigert. Besonders stark gewachsen ist dabei das Retail-Geschäft mit Privatanlegern. Der ausgewiesene Umsatz nach IFRS stieg im dritten Quartal auf 283,9 Millionen Franken, ein Plus von 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Ohne Währungseinflüsse läge das Plus bei 7,1 Prozent Der Umsatz inklusive des Anteils ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab