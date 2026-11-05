Zweimal ist der Kurs der Telekom an der Zone zwischen 29,30 und 29,80 € gescheitert, beide Male folgte ein Rücksetzer. Inzwischen notiert die Aktie nach einer Erholung bei rund 26,60 € und läuft abermals auf diese Marke zu. Bis dorthin fehlen noch gut 10%. Gelingt diesmal der Sprung, oder wiederholt sich das Muster? Mehr Geld für die Aktionäre Am 5. November hat der Konzern die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die Erwartungen übertroffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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