Die Wall Street hat die US-Zwischenwahlen mit einem kräftigen Kursfeuerwerk quittiert. Nachdem die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses errungen hatten, schloss der Dow Jones gestern mit einem Plus von 3,03 Prozent, der S&P 500 gewann 1,58 Prozent. Gleichzeitig rutschte der Ölpreis um mehr als acht Prozent ab, die Sorte Brent fiel deutlich unter 100 Dollar je Barrel. In Asien zeigte sich am Morgen ein gemischtes Bild, denn der Nikkei verlor rund zwei Prozent, während der Hang Seng um gut drei Prozent zulegte. Für den DAX deuteten die vorbörslichen Taxen auf einen freundlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Alphabriefe