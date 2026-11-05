Bern (ots) -Valiant steigert den Konzerngewinn nach dem dritten Quartal 2026 um 5,4 Prozent. Sowohl der Geschäftserfolg als auch der Geschäftsertrag entwickeln sich im Vorjahresvergleich positiv. Ebenfalls wächst Valiant bei den Kundenausleihungen und bei den Kundengeldern.Nach dem dritten Quartal weist Valiant einen Konzerngewinn von 114,2 Mio. Franken aus. Das entspricht einer Steigerung von 5,4 Prozent im Vorjahresvergleich. Der Geschäftserfolg verzeichnet eine Erhöhung um 0,2 Prozent auf 171,2 Mio. Franken. Den Geschäftsertrag steigert die lila Bank um 1,0 Prozent auf 415,2 Mio. Franken."Valiant kann ihren Wachstumskurs fortsetzen. Gerade im herausfordernden Umfeld ist die konsequente Umsetzung unserer Strategie "Valiant 2029" zentral. So wollen wir weiterhin das Finanzleben unserer Kundinnen und Kunden vereinfachen, die Ertragsdiversifikation ausbauen und das Kostenmanagement eng begleiten. Das Ergebnis nach neun Monaten stimmt mich zuversichtlich, unsere Ziele per Ende Jahr zu erreichen", sagt Valiant CEO Ewald Burgener.Wachstum bei Ausleihungen und KundengeldernValiant steigert in den ersten neun Monaten die Kundenausleihungen um 2,5 Prozent respektive 754,6 Mio. Franken. Diese betragen insgesamt 31,1 Mrd. Franken. Auch bei den Kundengeldern wächst Valiant: Mit einer Steigerung von 2,4 Prozent und 540,0 Mio. Franken betragen diese neu 23,3 Mrd. Franken.Solides Zinsengeschäft im NullzinsumfeldAus dem Zinsengeschäft resultiert ein Brutto-Erfolg von 300,4 Mio. Franken (-1,7 Prozent). Der Netto-Zinserfolg beläuft sich auf 292,7 Mio. Franken und verzeichnet ein Minus von 1,3 Prozent. Das Zinsengeschäft entwickelt sich weiterhin auf hohem Niveau mit einer guten Zinsmarge von 104 Basispunkten. Die leicht rückläufige Entwicklung ist dem Nullzinsumfeld sowie wegfallenden Erträgen aus Absicherungsgeschäften zuzuschreiben.Starkes Kommissions- und DienstleistungsgeschäftDer Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft verzeichnet eine erfreuliche Steigerung von 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und beträgt 79,3 Mio. Franken. Dabei leistet der Ertrag aus den Kommissionen im Wertschriften- und Anlagegeschäft mit einer Erhöhung um 16,3 Prozent den höchsten Beitrag. Diese Veränderung ist vorwiegend auf gesteigerte Depotvermögen durch Neugeldzuflüsse und durch die positive Entwicklung an den Finanzmärkten zurückzuführen.Erfolg aus dem Handelsgeschäft und übriger ordentlicher ErfolgAus dem Handelsgeschäft resultiert ein Erfolg von 29,2 Mio. Franken (-5,6 Prozent). Der übrige ordentliche Erfolg nimmt um 20,6 Prozent auf 13,8 Mio. Franken zu. Diese Zunahme ist vorwiegend auf höhere Erträge aus Beteiligungen zurückzuführen.GeschäftsaufwandDer Geschäftsaufwand verzeichnet eine Erhöhung um 1,8 Prozent auf 228,7 Mio. Franken. Diese ist auf Investitionen in die Digitalisierung und in die Arbeitgeberattraktivität zurückzuführen. Im Rahmen des Programms zur Erhöhung der operativen Effizienz verfolgt Valiant weiterhin ein konsequentes Kostenmanagement.Stärkung der Reserven für allgemeine BankrisikenAufgrund der positiven Entwicklung in den ersten neun Monaten konnten 25,0 Mio. Franken an die Reserven für allgemeine Bankrisiken zugewiesen werden. Damit stärkt Valiant ihr Eigenkapital. Die Gesamtkapitalquote von 17,0 Prozent liegt sowohl deutlich über den regulatorischen Vorgaben als auch am oberen Rand der intern definierten Bandbreite von 15 bis 17 Prozent. Bereits im Februar 2026 hat Valiant über das Aktienrückkaufprogramm informiert. Bis am 30. September 2026 wurden 57'080 Aktien im Umfang von 9,0 Mio. Franken zurückgekauft. Damit hat die lila Bank entsprechende Massnahmen eingeleitet, um die Gesamtkapitalquote künftig wieder ins definierte Zielband zu führen.Bankpakete für UnternehmenSeit Sommer 2026 bietet Valiant die neuen Business Sets an. Diese sind nicht nur einfacher und attraktiver, sondern noch stärker auf die Bedürfnisse von KMU und Selbstständigen zugeschnitten. So ist unter anderem das Business Set Basis kostenlos, umfassendere Dienstleistungen sind in den Business Sets Plus oder Premium enthalten. Mit ihrem umfassenden Leistungsangebot für KMU unterstützt Valiant Unternehmerinnen und Unternehmer in ihrer täglichen Arbeit.Angebote für Jugendliche und junge ErwachseneGerade im Nullzinsumfeld erleichtert Valiant jungen Menschen den Einstieg ins Anlegen. Allen Kundinnen und Kunden bis 28 Jahre erlässt Valiant die Depotführungsgebühren sowohl beim Fondsinvest als auch beim Execution Only Wertschriftendepot. Mit dem Lila Set Young - dem kostenlosen Bankpaket - profitieren Junge, nebst einer gratis Debit Mastercard, von kostenlosen Bancomatbezügen weltweit sowie Einkäufen im Ausland und in ausländischen Online-Shops ohne Zusatzgebühren. Ausserdem können auf Wunsch weitere Young Plus Konten, Vorsorge- und Young Plus Sparkonten hinzugefügt werden. Zu jeder Eröffnung eines Lila Set Young gibt es mit dem Promocode "LILA" einen Supergutschein im Wert von 50 Franken dazu. Die Aktion gilt bis am 31. Dezember 2026.AusblickFür das laufende Jahr geht Valiant von einem leicht höheren Konzerngewinn aus.Über ValiantValiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 39,1 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende - davon über 70 Auszubildende.Pressekontakt:Kontakt für Analysten und Investoren:Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.chKontakt für Medienschaffende:Nathalie Hertig, Leiterin Unternehmenskommunikation, 031 320 96 18, medien@valiant.chOriginal-Content von: Valiant Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004287/100943419