Bern - Valiant hat in den ersten neun Monaten des Jahres trotz Zinsdruck Ertrag und Gewinn gesteigert. Auch bei den Kundenausleihungen und bei den Kundengeldern wuchs die Bank. Der Geschäftsertrag erhöhte sich in den Monaten von Januar bis September 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Prozent auf 415,2 Millionen Franken, wobei der Brutto-Erfolg aus dem wichtigen Zinsengeschäft um 1,7 Prozent auf 300,4 Millionen zurückging, wie Valiant am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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