von Robert Jakob Moneycab.com: Herr Burgener, die 9-Monatszahlen stellen sich in eine ganze Reihe stetig guter Abschlüsse ein. Ist Valiant ein Metronom? Ewald Burgener: In der Tat, die stabile und stetige Entwicklung von Valiant in einem derart herausfordernden Umfeld ist äusserst erfreulich. Der Erfolg von Valiant basiert vor allem auf unserer umsichtigen Risikopolitik, unserem einfachen Geschäftsmodell und der lokalen Verankerung. Zudem setzen ...

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