Aarau - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) erhält einen neuen Chef. Thomas Schöb übernimmt per 1. Juni 2027 das Amt des Direktionspräsidenten von Dieter Widmer, der die Bank auf eigenen Wunsch verlässt. Schöb ist derzeit CEO der Baloise Bank und Mitglied der Geschäftsleitung Schweiz von Helvetia. Er wird seine bisherigen Funktionen per Ende April 2027 abgeben, wie die AKB am Donnerstag mitteilte. Der diplomierte ETH-Physiker verfügt über langjährige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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