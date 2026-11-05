Von Jonathan Spirig Nach fast 50 Jahren unter dem Dach von Aldi gehört das Luxusresort Öschberghof im Schwarzwald seit Juli zur Zech Group. Für General Manager Michael Artner eröffnet der Eigentümerwechsel neue Perspektiven - insbesondere bei der internationalen Vermarktung und im Einkauf. Im Gespräch erklärt er, weshalb sich für Gäste und Mitarbeitende dennoch kaum etwas ändern soll, wie sich das Buchungsverhalten verändert und welche Bedeutung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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