EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VERBUND AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.verbund.com/media/rn3eut2j/verbund-zwischenbericht-q1-3-2026-deutsch-final.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.verbund.com/media/l4jnnt0a/verbund-interim-report-q1-3-2026-englisch-final.pdf
05.11.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.verbund.com
|LEI Code:
|5299006UDSEJCTTEJS30
|Ende der Mitteilung
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2428864 05.11.2026 CET/CEST
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