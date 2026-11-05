NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) habe die Konsensschätzung leicht und seine Prognose etwas deutlicher übertroffen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Jahreszielspanne für das bereinigte Ebitda habe der Spezialchemiekonzerns nach oben hin verengt./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005470405
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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