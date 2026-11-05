Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.560 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Volkswagen, Heidelberg Materials und Mercedes-Benz, am Ende Rheinmetall, die Commerzbank und Siemens Healthineers.



"Jetzt ist der mehrmals missglückte Sprung über 26.000 Punkte im Dax überzeugend geglückt", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Der Dax steigt auf ein neues Rekordhoch. Auf dem Parkett ist immer mehr das Wort Jahresendrally zu hören, auch weil viele Fonds und Anleger ihre Aktienquoten vor den Wahlen heruntergefahren haben und jetzt das Gefühl haben, einsteigen zu müssen."



Die Märkte könnten dem Wahlergebnis in den USA gleich mehrere positive Faktoren auf einmal abgewinnen, so Stanzl: "Das Ergebnis stand schnell fest, es ist eindeutig, Trump akzeptiert es und geteilte politische Macht bringt weniger Risiko für politische Überraschungen. Die Börse liebt Berechenbarkeit und steigt."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1246 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8892 Euro zu haben.





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