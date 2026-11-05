München - Der FC Bayern hat den Vertrag mit dem englischen Nationalspieler Harry Kane bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Kane, der seit Sommer 2023 in München spielt, erzielte in 161 Pflichtspielen bisher 156 Tore und brach damit zahlreiche Rekorde. Er gewann kürzlich den Ballon d'Or und wurde damit zum besten Fußballer der Welt gekürt.
Kane äußerte sich zufrieden über die Vertragsverlängerung. "Ich fühle mich beim FC Bayern wie zuhause: Ich liebe den Verein, die Fans, die Stadt München - wir haben ein fantastisches Team und in Vincent Kompany einen fantastischen Coach", sagte er. Er wolle in München "noch viele Titel gewinnen".
Der Präsident des FC Bayern, Herbert Hainer, bezeichnete die Vertragsverlängerung als ein besonderes Stück Vereinsgeschichte. Er lobte Kane als eine der größten Persönlichkeiten des Sports. Auch der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen zeigte sich erfreut über die Verlängerung und hob Kanes Einfluss auf das Spiel und seine Vorbildfunktion hervor.
Kane äußerte sich zufrieden über die Vertragsverlängerung. "Ich fühle mich beim FC Bayern wie zuhause: Ich liebe den Verein, die Fans, die Stadt München - wir haben ein fantastisches Team und in Vincent Kompany einen fantastischen Coach", sagte er. Er wolle in München "noch viele Titel gewinnen".
Der Präsident des FC Bayern, Herbert Hainer, bezeichnete die Vertragsverlängerung als ein besonderes Stück Vereinsgeschichte. Er lobte Kane als eine der größten Persönlichkeiten des Sports. Auch der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen zeigte sich erfreut über die Verlängerung und hob Kanes Einfluss auf das Spiel und seine Vorbildfunktion hervor.
© 2026 dts Nachrichtenagentur