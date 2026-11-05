Rheinmetalls Q3 übertraf auf dem Papier die Erwartungen, allerdings nicht hinsichtlich der Ergebnisqualität. Das operative Ergebnis von EUR 553 Mio. lag 4 % über dem Konsens, was vor allem auf die Holdingposition zurückzuführen war. Der Umsatz von EUR 3,15 Mrd. verfehlte den Konsens um 3 %, das bereinigte EPS um 7 %, während das Wachstum ohne Naval lediglich rund 21 % betrug. Die gestrige zweite Prognosesenkung innerhalb von drei Monaten ist weitgehend auf zeitliche Verschiebungen zurückzuführen. Bei Arminius verschieben sich die Anzahlungen auf 2027, während die Anpassung der GuV auf verzögerte Losabnahmen im Munitionsgeschäft hindeutet. Wir würden die Prognosesenkung bis zu mehr Klarheit über Arminius nicht überbewerten. Allerdings reiht sie sich in eine Bilanz von sechs Verfehlungen der Nettogewinnerwartungen innerhalb von sieben Jahren ein. Die Verzögerung bei Destinus verschiebt die Umsätze im Bereich weitreichender Waffensysteme und damit auch unsere über dem Konsens liegenden Ergebnisbeiträge für Minderheitsgesellschafter um ein Jahr nach hinten. Wir prognostizieren nun für 2026 einen Umsatz von EUR 13,1 Mrd. und liegen damit leicht unter der Unternehmensprognose. Unsere Schätzungen für 2027 und 2028 bleiben weitgehend unverändert. Arminius bleibt der entscheidende Unsicherheitsfaktor. Erst wenn das Vertragsvolumen deutlich geringer ausfällt als angenommen, wäre unsere Investmentthese grundlegend infrage gestellt. Wir bestätigen unsere HOLD-Empfehlung und unser Kursziel von EUR 1.050. Nach den heutigen Ergebnissen wäre ein erster Aktienkauf durch den CFO oder CEO am freien Markt ein willkommenes Vertrauenssignal. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag





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