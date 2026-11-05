Qualcomm landet seinen bisher größten 5G-Auftrag! Elon Musks SpaceX will mit Starlink Mobile die US-Mobilfunkbranche aufmischen. Zehntausende Funkstandorte sind geplant. Für Qualcomm eröffnet sich ein riesiger Markt. Qualcomm hat einen milliardenschweren Zukunftsmarkt im Visier! Der US-Chipkonzern hat mit Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX einen mehrjährigen Vertrag zum Aufbau eines landesweiten 5G-Mobilfunknetzes geschlossen. Laut Reuters handelt es sich um Qualcomms bisher größten Auftrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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