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Dow Jones News
05.11.2026 10:33 Uhr
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PTA-News: Frequentis AG: Integriertes Sprachkommunikationssystem der nächsten Generation mit Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktion für Singapur

DJ PTA-News: Frequentis AG: Integriertes Sprachkommunikationssystem der nächsten Generation mit Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktion für Singapur

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frequentis AG: Integriertes Sprachkommunikationssystem der nächsten Generation mit Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktion für Singapur

Wien (pta000/05.11.2026/10:00 UTC+1)

• Die Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) hat Frequentis für die Lieferung seines NexGenIntegrated Voice Communication System (IVCS) und Recording and Playback System (RPS) ausgewählt • Das System bietet integrierte Sprachkommunikation sowie Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktionen über eineresiliente, skalierbare und sichere Architektur, um den Flugsicherungsbetrieb der CAAS zu unterstützen

Die CAAS modernisiert ihre Kommunikationssysteme für die Flugsicherung, um einen sicheren, verlässlichen und unterbrechungsfreien Betrieb im zunehmenden Flugverkehr zu gewährleisten.

Frequentis wird sein X10 Sprachkommunikationssystem, das GuardX Recording and Playback System mit automatischer Sprach-zu-Text-Umwandlung sowie unterstützende Sprach-, Daten- und Netzwerkmanagement-Lösungen mit integrierten Cybersicherheitsfunktionen liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Die ausfallsichere, standortübergreifende Architektur des X10 kombiniert skalierbare Sprachkommunikation mit integrierter Redundanz, um die Verfügbarkeit der Dienste und die Betriebskontinuität zu verbessern.

"Wir sind stolz, diesen Auftrag von der CAAS erhalten zu haben. Die Flugsicherung beruht auf absolutem Vertrauen in die Kommunikation. Frequentis' Expertise und Lösungen werden für eine gesicherte, skalierbare und robuste Kommunikationsplattform sorgen, um einen sicheren, zuverlässigen und effizienten Flugsicherungsbetrieb in der Singapore Flight Information Region zu unterstützen", sagt Reinhard Grimm, Frequentis Executive Vice President Air Traffic Management.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen. Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio. Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit rund 2.900 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

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Aussender:      Frequentis AG 
           Innovationsstraße 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Stefan Marin 
Tel.:         +431811501074 
E-Mail:        stefan.marin@frequentis.com 
Website:       www.frequentis.com 
ISIN(s):       ATFREQUENT09 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Regulierter Markt in Frankfurt 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793869200082 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 04:00 ET (09:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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