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Fox ESS verpflichtet jüngsten Sieger des Porsche Carrera Cup Deutschland - ein Champion auf und neben der Rennstrecke



05.11.2026 / 10:30 CET/CEST

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HOCKENHEIM, Deutschland, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien, hat Janne Stiak, den jüngsten Rennsieger in der Geschichte des Porsche Carrera Cup Deutschland, als eines der Gesichter seiner Kampagne 2026 "The Champion's Choice" verpflichtet. Im Mittelpunkt der Kampagne steht der Slogan "Higher, Faster, Smarter". Stiak ist nicht nur ein Rennfahrer, der bereits Geschichte geschrieben hat, sondern auch angehender Elektriker, der schon Dutzende Energiespeichersysteme von Fox ESS selbst installiert hat. Die Partnerschaft verbindet Motorsport auf höchstem Niveau mit praktischer Erfahrung im Bereich erneuerbarer Energien. Seine Geschichte begann im Alter von zehn Jahren während eines Familienurlaubs, als er zum ersten Mal in einem Go-Kart saß. Sieben Jahre später, mit gerade einmal 17 Jahren, wurde er zum jüngsten Sieger in der Geschichte des Porsche Carrera Cup Deutschland. Gleichzeitig setzte er seine Ausbildung zum Elektriker fort und installierte regelmäßig Energiespeichersysteme in Privathaushalten. Fox ESS legte einen ähnlich beeindruckenden Weg zurück. Das erst 2019 gegründete Unternehmen entwickelte sich laut S&P Global Energy bereits 2025 gemessen am Marktanteil zur weltweit führenden Marke für Energiespeicherlösungen im privaten Bereich. Im ersten Halbjahr 2026 erreichte Fox ESS laut InfoLink Consulting erneut den ersten Platz beim weltweiten Marktanteil im Bereich der privaten Energiespeicherung. "Die meisten Menschen sind überrascht, wenn ich erzähle, dass ich neben dem Rennsport eine Ausbildung zum Elektriker mache", sagt Stiak. "Dabei haben beide Tätigkeiten mehr gemeinsam, als man zunächst denkt. Beide erfordern höchste Konzentration und einen klaren Kopf. Gerade in den ersten Jahren im Rennsport muss man auf vieles verzichten, beispielsweise auf die übliche Zeit mit Freunden, weil man mit echter Disziplin trainieren muss." Zum ersten Mal erfuhr er vor etwa zwei Jahren von den Produkten von Fox ESS - durch einen anderen Elektriker. "Er erzählte mir, dass sich diese Systeme am einfachsten installieren lassen", erinnert sich Stiak. Im August besuchte er das neue Werk des Unternehmens in Wenzhou, China. "So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ganze Hallen voller Batterieeinheiten, überall laufende Maschinen und mehrere Produktionslinien. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass die Produktion eine solche Dimension hat." Das Leben in zwei Welten hilft ihm, bodenständig zu bleiben. "Auf der Rennstrecke fühle ich mich vollkommen lebendig - die Geschwindigkeit, das Auto in meinen Händen. Nach einem Rennwochenende wieder zur Arbeit zurückzukehren, hilft mir, den Kopf freizubekommen. Es gibt mir das Gefühl, wieder ein ganz normaler Mensch zu sein." Als Champion im Motorsport und zugleich aktiver Elektriker, der die von ihm empfohlenen Produkte selbst installiert, bringt Stiak eine außergewöhnliche Glaubwürdigkeit in die Diskussion rund um Leistung und saubere Energie ein. Derselbe Fokus, der ihm auf der Rennstrecke zum Sieg verhilft, trägt auch dazu bei, intelligentere und zuverlässigere Energielösungen für Privathaushalte und Unternehmen bereitzustellen. Am 10. Oktober lud Fox ESS wichtige deutsche Installationspartner zum finalen Rennen des Porsche Carrera Cup Deutschland auf dem Hockenheimring ein. Die Gäste verfolgten das Rennen des mit Fox-ESS-Branding versehenen Rennwagens und trafen Stiak im Teamzelt. Dort präsentierte er ihnen das Fahrzeug und erläuterte die Präzision, die bei den hohen Geschwindigkeiten im Rennsport erforderlich ist. Im dynamischen Markt für Energiespeicherlösungen ist der Wettbewerb ebenso intensiv wie auf der Rennstrecke. Märkte verändern sich rasant, Technologien entwickeln sich kontinuierlich weiter und wer stehen bleibt, wird abgehängt. Genau wie ein Fahrer, der sich nicht weiterentwickelt und deshalb in der nächsten Runde überholt wird, verlieren auch Unternehmen, die ihre Prozesse nicht kontinuierlich optimieren, ihre Position im Wettbewerb. Fox ESS begegnet dieser Realität mit derselben Herangehensweise, die Champions auszeichnet: mit noch mehr Konzentration auf jedes Detail, schnelleren Reaktionen auf Veränderungen und intelligenter Anpassung in jeder Situation - stets mit dem Ziel, einen Schritt voraus zu sein. "Higher, Faster, Smarter" ist nicht einfach nur ein Slogan. Es beschreibt, wie Fox ESS im Wettbewerb besteht, Innovationen vorantreibt und seine Lösungen auf den Markt bringt. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fox-ess-verpflichtet-jungsten-sieger-des-porsche-carrera-cup-deutschland--ein-champion-auf-und-neben-der-rennstrecke-302930549.html



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