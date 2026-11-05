Stuttgart - Eine kaputte Heizung im November, ein Auto, das den nächsten TÜV nicht übersteht, oder einfach die Zahnarztrechnung, die höher ausfällt als gedacht: Meist ist es kein grosser Plan, der jemanden zum Kreditantrag bringt, sondern ein Anlass, der sich nicht verschieben lässt. Genau in solchen Momenten vergleichen die wenigsten gründlich. Dabei sind die Zeiten, in denen man Konditionen nebenbei akzeptieren konnte, vorbei. Die Bundesbank hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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