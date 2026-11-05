Paris - Ein Airbus A320 auf dem Weg von Dublin nach Rom ist am Donnerstag nach einer Bombendrohung nach Frankreich umgeleitet worden. Das teilte das Büro des französischen Premierministers Sébastien Lecornu am Donnerstag mit.
Das Flugzeug änderte seinen Kurs in der Nähe von Paris und kreiste über dem Gebiet von Evreux, nachdem ein Notfall an Bord erklärt worden war. Die französische Regierung überwachte die Situation, hieß es weiter.
Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Drohungen gegen Flüge in Europa ein. Bereits am Dienstag waren mehrere europäische Flüge von Bombendrohungen betroffen, was zur vorübergehenden Schließung eines Flughafens in Warschau und zum Einsatz von Luftwaffenflugzeugen in Rom führte.
Das Flugzeug änderte seinen Kurs in der Nähe von Paris und kreiste über dem Gebiet von Evreux, nachdem ein Notfall an Bord erklärt worden war. Die französische Regierung überwachte die Situation, hieß es weiter.
Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Drohungen gegen Flüge in Europa ein. Bereits am Dienstag waren mehrere europäische Flüge von Bombendrohungen betroffen, was zur vorübergehenden Schließung eines Flughafens in Warschau und zum Einsatz von Luftwaffenflugzeugen in Rom führte.
© 2026 dts Nachrichtenagentur