Unterföhring (ots) -5. November 2026. Vier gegen fast 14 Millionen: In der neuen ProSieben-Adventure-Show "Catch Us. Die Jagd durch Europa" machen sechs Hunter-Duos und ihre gigantische Social-Media-Community Jagd auf Andrea Kiewel, Chris Tall und Jenke und Jánik von Wilmsdorff. Fünf Tage lang müssen die Targets in einer europäischen Metropole in auffälligen rot-weiß geringelten Shirts unentdeckt bleiben. Einfach im Versteck ausharren ist nicht möglich, denn sie müssen täglich Aufgaben erfüllen, die sie aus ihrer Deckung locken. ProSieben zeigt "Catch Us. Die Jagd durch Europa" als Eventprogramm an drei aufeinanderfolgenden Tagen ab nächsten Dienstag, 10. November 2026, in der Prime Time."Ich vermisse es wirklich sehr, gejagt zu werden", blickt Target Chris Tall kurz vor der TV-Ausstrahlung der Show zurück auf die intensive Drehzeit Mitte Oktober. "Man ist komplett unter Stress und unter Strom. Es war echt eine krasse Reise", fasst er die fünf Tage der Jagd zusammen und verrät, wie schwer es ihm fiel, danach wieder in den Alltag zurückzukehren: "Mindestens eine Woche war ich in einem Loch, weil das so schön und intensiv war. Für mich war es sehr schwer, wieder am normalen Leben teilzunehmen. Es war eine unfassbar geile Zeit."Gejagt wurden Chris, Kiwi und das Vater-Sohn-Gespann von Wilmsdorff von den Zwillingen Benni und Dennis Wolter (1,4 Mio. YouTube Abonnenten), den FFS-Moderatoren Alina Merkau und Matthias Killing (442k Instagram-Follower), den Motorsport-Experten Betty Taube und Timo Scheider (1,6 Mio. Instagram-Follower), den Reality-Stars Cecilia Asoro und Serkan Yavuz (514k Instagram-Follower), dem Influencer-Ehepaar Maren und Tobias Wolf (2,3 Mio. Instagram-Follower) und den Creator-Freunden Rick Azas und Alex Freerun (7 Mio. YouTube-Abonnenten).So funktioniert "Catch Us. Die Jagd durch Europa"Mit einer Stunde Vorsprung vor den Huntern starten Andrea Kiewel, Chris Tall sowie Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Jánik ihre Flucht in drei europäische Großstädte. Ab dann gilt es, fünf Tage lang nicht gecatcht zu werden. Damit das gelingt, muss die Fluchtroute gut durchdacht sein. Wichtig ist, möglichst viele falsche Fährten zu legen, um die Hunter in die Irre zu führen. Die Targets müssen täglich Aufgaben erfüllen, die sie in ihren auffälligen rot-weißen Ringelshirts aus ihrer Deckung in die Öffentlichkeit locken. Auf diesem Weg ergattern die Hunter Hinweise durch ihre Social-Media-Community, die sie deuten und filtern müssen, um nicht einer falschen Fährte zu folgen - denn am Ende jedes Jagdtages scheidet ein Hunterteam aus.Das Format basiert auf der niederländischen Sendung "Waar De F*ck Is Stuk?" (international: "Catch Us If You Can"). Die deutsche Version produziert Redseven Entertainment. Steven Gätjen ist als Gamemaster bei der Show dabei."Catch Us. Die Jagd durch Europa" - am 10. November um 21:25 Uhr, sowie am 11. und 12. November jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Katrin DietzTel: +49 (0) 89 95 07 - 1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel: +49 (0) 89 95 07 - 1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comProSiebenEin Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6384691