NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Kennziffern des Bausoftware-Anbieters seien wegen der Übernahme von HCSS relativ komplex, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Weitgehend Einigkeit herrsche aber darüber, dass das organische Wachstum im dritten Quartal hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006452907
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006452907
© 2026 dpa-AFX-Analyser