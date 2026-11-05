Unterföhring (ots) -Murat Cem führte ein Doppelleben. Als V-Mann der Polizei bewegte er sich in der radikalen Islamistenszene und kam dort Anis Amri nahe. Mehrfach warnte er vor ihm, doch niemand nahm ihn ernst. Am 19. Dezember 2016 steuerte Amri einen Lkw in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.Die Sky Original Produktion "Breitscheidplatz Undercover - Hätte er den Anschlag verhindern können?" ist ab 17. Dezember exklusiv auf Sky sowie mit dem Streaming-Service WOW zu sehen.Der 84-minütige Dokumentarfilm wurde nach Motiven des SPIEGEL-Buchs "Undercover - Ein V-Mann packt aus" unter Beteiligung der Autoren Jörg Diehl, Roman Lehberger und Fidelius Schmid entwickelt und basiert auf ausführlichen Interviews mit Murat Cem. Das Taschenbuch ist im SPIEGEL-Buchverlag bei Penguin Random House erschienen.Produziert wurde die Doku von den Produktionsfirmen Filmallee und megaherz im Auftrag von Sky Deutschland.Trailer hier auf Youtube ansehen und hier downloaden.Alle Bilder und Keyart hier downloaden (Credit: Sky Deutschland).Kamila Schmid, Director Sky Original Non-Scripted Productions Sky Deutschland: "Sky Originals stehen für exklusive Geschichten mit Relevanz, die unser Programmangebot differenzieren und unsere Position als führender Anbieter hochwertiger Unterhaltung und Dokumentationen stärken. Die Geschichte von Murat Cem eröffnet eine neue Perspektive auf ein Ereignis, das bis heute nachwirkt. Mit Produktionen wie dieser bieten wir unserem Publikum Inhalte, die informieren, bewegen und den besonderen Anspruch von Sky Originals unterstreichen."David Lindner Leporda und Jonas Gernstl, Produzenten: "Von Murat Cem die Geschichte seines Lebens anvertraut zu bekommen und mit ihm in die Schattenwelt der Undercover-Agenten einzutauchen, war für uns eine besondere Chance und zugleich eine große Verantwortung. Er ist bis heute bedroht. Seine Sicherheit stand deshalb immer an erster Stelle. Gleichzeitig wollten wir die Geschichte dokumentarisch sauber erzählen und den Opfern vom Breitscheidplatz und ihren Angehörigen gerecht werden. Wir hatten das Glück, ein Team zu finden, das den Stoff mit dem nötigen Respekt umgesetzt hat. Und zwar so, dass der Film einen bis zur letzten Minute nicht loslässt."Über "Breitscheidplatz Undercover - Hätte er den Anschlag verhindern können?":Am Abend des 19. Dezember 2016 rast ein Lkw über den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Dreizehn Menschen sterben, Dutzende werden verletzt. Es ist der schwerste islamistische Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Täter, der Tunesier Anis Amri, war den Behörden bekannt. Und einer hatte sie gewarnt.Murat Cem arbeitete damals als V-Mann. Er hatte sich in das Umfeld des Predigers Abu Walaa eingeschleust, eines der einflussreichsten Netzwerke der Islamistenszene in Deutschland. Dort traf er auf Anis Amri. Er hörte, wie Amri über Anschläge sprach, und gab weiter, was er wusste. Immer wieder. Seine Warnungen blieben ohne Folgen.Für Murat Cem war das Doppelleben eine tägliche Gratwanderung. Ein falsches Wort hätte ihn enttarnen können. Heute lebt er mit neuer Identität im Zeugenschutzprogramm.Der 84-minütige Dokumentarfilm beruht auf ausführlichen Gesprächen mit Murat Cem sowie auf Motiven des SPIEGEL-Buchs "Undercover - Ein V-Mann packt aus" unter Beteiligung der Autoren Jörg Diehl, Roman Lehberger und Fidelius Schmid. Cem erzählt darin, wie er in die Islamistenszene geriet, was er über Amri erfuhr und an wen er seine Informationen weitergab.In der Sky Original Dokumentation wird er zu seinem persönlichen Schutz von Schauspieler Hasan Tasgin verkörpert. Archivaufnahmen dokumentieren die Welt, in der er sich bewegte, und die Tage rund um den Anschlag.So entsteht das eindringliche Porträt eines Mannes, der zwischen allen Fronten stand. Und die Frage aufwirft, die bis heute nachhallt: Hätte der Anschlag verhindert werden können?Facts:Dokumentarfilm, 84 Minuten, D 2026; Regie: Ina Kessebohm; Produzenten Filmallee: David Lindner Leporda, Franziska Lindner; Produzenten megaherz: Jonas Gernstl, Martin Tischner, Oliver Gernstl; Executive Producer für Sky Deutschland: Kamila Schmid, Felix Kempter; Kamera: Johannes Obermaier.Eine Sky Original Produktion von Filmallee und megaherz im Auftrag von Sky Deutschland.Ausstrahlung:"Breitscheidplatz Undercover - Hätte er den Anschlag verhindern können?" ab 17. Dezember auf Sky und WOW sowie linear auf Sky Crime um 20.15 Uhr.Pressekontakt:Sky Deutschland:Stephanie TeicherContent PRMail: Stephanie.Teicher@rtl.de;Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6384739