Schloss Wachenheim ist schwach in das GJ 26/27 gestartet: Im ersten Quartal sank der Absatz um 4,3% und der Umsatz um 3,9%. Deutschland, Frankreich und Ost-/Mitteleuropa verzeichneten allesamt Rückgänge, während entalkoholisierte Produkte ein relativer Lichtblick blieben. Das berichtete EBIT wurde durch einen Gewinn von 2,3 Mio. EUR aus einem Immobilienverkauf gestützt. Das Management bestätigte dennoch die Guidance und verwies auf das saisonal bedeutende Weihnachtsquartal und setzt dabei auf eine moderate Verbesserung der Konsumentenstimmung. Wir senken unsere EBIT-Prognose für das GJ 26/27 auf 29,0 Mio. EUR und erhöhen unsere Kostenannahmen für die Folgejahre geringfügig. Das höhere Umsetzungsrisiko und die stärkere Abhängigkeit vom zweiten Quartal veranlassen uns, unser Kursziel von 19,00 EUR auf 18,00 EUR zu senken. Die Empfehlung KAUFEN bekräftigen wir. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/schloss-wachenheim-ag
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