FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 520 (530) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1385 (1400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1020 (1050) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 185 (190) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3500 (3750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 490 (450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BURFORD CAPITAL PRICE TARGET TO 490 (450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 310 (295) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 480 (440) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1510 (1520) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 510 (470) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 315 (300) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 175 (185) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 240 (235) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 270 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1210 (1120) PENCE - 'NEUTRAL'
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