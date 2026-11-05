NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Kennziffern des Logistikkonzerns seien stark und ermutigend ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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