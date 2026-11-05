Lissabon - Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat seinen Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft angekündigt. In einem Beitrag in den sozialen Medien erklärte der 41-Jährige am Donnerstag, dass die Zeit gekommen sei, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben. Das sei keine leichte Entscheidung gewesen.
Ronaldo teilte mit, dass er nach der Länderspielpause im November das Trikot mit der Nummer 7 "zurückgeben" werde. Der portugiesische Fußballstar hat in seiner Karriere 234 Länderspiele absolviert und dabei 146 Tore erzielt. Mit diesen Leistungen hält Ronaldo den Rekord für die meisten Länderspieleinsätze und die meisten Länderspieltore weltweit.
Mit Portugal nahm er an je sechs Europameisterschaften und Weltmeisterschaften teil. Größter Erfolg war der Gewinn der EM 2016. Im Vereinsfußball lief er unter anderem für Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin auf. Derzeit spielt er für den saudi-arabischen Klub al-Nassr FC.
Ronaldo teilte mit, dass er nach der Länderspielpause im November das Trikot mit der Nummer 7 "zurückgeben" werde. Der portugiesische Fußballstar hat in seiner Karriere 234 Länderspiele absolviert und dabei 146 Tore erzielt. Mit diesen Leistungen hält Ronaldo den Rekord für die meisten Länderspieleinsätze und die meisten Länderspieltore weltweit.
Mit Portugal nahm er an je sechs Europameisterschaften und Weltmeisterschaften teil. Größter Erfolg war der Gewinn der EM 2016. Im Vereinsfußball lief er unter anderem für Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin auf. Derzeit spielt er für den saudi-arabischen Klub al-Nassr FC.
© 2026 dts Nachrichtenagentur