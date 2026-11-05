Am Tag nach den US-Midtermwahlen verzeichneten die beiden großen Optionsscheinportfolios bei Saurenz Finance neue Allzeitrekorde. Sowohl unser Markenwertportfolio mit Optionsscheinen auf starke Marken aus Deutschland als auch unser internationales Markenwertportfolio mit US-Fokus schoben sich in neue Sphären. Hier geht's zum Abo. Doch die guten Zeiten an der Börse gehen statistisch gesehen jetzt erst los. Denn die Zwölf-Monats-Spanne nach US-Midtermwahlen gehört statistisch zu dem Allerbesten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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