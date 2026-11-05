Bastei Lübbe bekommt die Schwäche des deutschen Buchmarktes zunehmend zu spüren. Fehlende Bestseller, zurückhaltende Verbraucher und steigende Personalkosten belasten die Geschäftsentwicklung. Im ersten Halbjahr 2026/2027 ist der Gewinn je Aktie um 40 Prozent gesunken. Jetzt senkt der Verlag auch seine Jahresprognose. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer: Die Profitabilität hat sich im zweiten Quartal deutlich verbessert, neue Verlagsmarken sollen zusätzliche Wachstumsimpulse liefern. Ist die Bastei Lübbe Aktie damit ein interessanter Turnaround-Kandidat? Bastei Lübbe: Gewinnrückgang trotz weitgehend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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