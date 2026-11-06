Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG



06.11.2026 / 14:24 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Bastei Lübbe AG Unternehmen: Bastei Lübbe AG ISIN: DE000A1X3YY0 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.11.2026 Kursziel: 11,00 EUR (zuvor: 12,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Ergebnisentwicklung in Q2 unter Erwartung - Guidance für das Gesamtjahr gesenkt



Die Bastei Lübbe AG hat in Q2 des GJ 2026/27 (Juli bis September) bei Umsatz und Ergebnis deutlich unter Vorjahr abgeschnitten und unsere Erwartungen verfehlt. Der Vorstand hat daraufhin die Prognose für das Gesamtjahr angepasst.



[Tabelle]



Der Umsatz sank in Q2 auf 30,6 Mio. EUR (-10,1% yoy). Nach dem starken Q1 (+7,0% yoy) ergibt sich für H1 ein Minus von 3,2% auf 55,2 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatten einige Blockbuster maßgeblich zum Umsatz beigetragen, die im aktuellen Programm fehlen. Grundsätzlich hatten wir aufgrund des starken Vorjahres mit einem Umsatzrückgang gerechnet, sind von der Stärke auch im Hinblick auf die positive Entwicklung im Belletristikmarkt, der im selben Zeitraum zwischen 2,7% und 5,8% gewachsen ist, jedoch überrascht.



Das EBIT fiel in Q2 auf 2,5 Mio. EUR deutlicher als erwartet (-46,5% yoy). Die EBIT-Marge verbesserte sich zwar gegenüber dem Q1-Wert von 4,4% auf nun 8,3% deutlich, lag aber spürbar unter dem Vorjahr (13,9%). Ursächlich hierfür war die schwache Rohertragsmarge, die dem positiven Trend in Q1 (50,2%) nicht folgen konnte und mit 47,6% deutlich unsere Erwartung verfehlte (MONe: 51%). Die nachhaltige Verbesserung im Deckungsbeitrag war in Q2 somit noch nicht sichtbar. Zwar zeigten sich die eingeleiteten Effizienzmaßnahmen in der Reduktion der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-5,3%), aber reichten nicht aus, um die schwächere Rohertragsmarge und gestiegenen Personalkosten (+5,8%) auszugleichen.



Guidance angepasst: Der Vorstand erwartet nun einen Umsatz von 114 bis 118 Mio. EUR (zuvor: 118 bis 122 Mio. EUR; Vj.: 118,4 Mio. EUR). Das EBIT soll nun zwischen 9 und 11 Mio. EUR liegen (zuvor: 10 bis 12 Mio. EUR). Als Gründe nennt das Unternehmen den schwachen Buchmarkt und die anhaltende Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Eingeleitete Kostenanpassungen sollen dennoch eine weitere Verbesserung der Profitabilität in H2 ermöglichen. Die Vergleichsbasis zum Vorjahreszeitraum ist niedrig, da die Rohertragsmarge in H2 2025/26 bei nur rund 45% lag. Das obere Ende der Spanne setzt jedoch eine signifikante Margenerholung voraus, die wir im Hinblick auf die Entwicklung in Q2 nicht sehen, sodass wir unsere Ergebniserwartung reduziert haben.



Fazit: Das zweite Quartal hat trotz einer sequenziellen Ergebnisverbesserung insgesamt enttäuscht, sodass die Senkung der Jahresziele u.E. nur folgerichtig ist. Den Investment Case sehen wir insgesamt dennoch intakt. Bastei Lübbe ist im Segment Young & New Adult sowie im Digitalgeschäft stark positioniert, und die Kostenmaßnahmen zeigen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erste Wirkung und dürften die Marge in H2 stützen. Bei einem EV/EBIT 2026/27e von 7,9x erachten wir die Bewertung auch im Vergleich zur Peergroup (13,1x) weiterhin als attraktiv. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung, senken das Kursziel jedoch aufgrund der reduzierten Schätzungen auf 11,00 EUR (zuvor: 12,00 EUR).







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