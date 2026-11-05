München (ots) -Die Doku-Serie "Kings of Scam" des Bayerischen Rundfunks für die ARD Mediathek ist mit dem 1. Preis des renommierten Helmut Schmidt Journalistenpreises ausgezeichnet worden. Die Recherche gibt Einblick in das kriminelle Netzwerk hinter gefakten DHL-SMS-Nachrichten und deckt auf, was eine mysteriöse Software damit zu tun hat.Bei der Verleihung am 4. November in Frankfurt am Main würdigte die Jury die besondere Erzählweise von "Kings of Scam":"Die mehrteilige Dokumentation macht die Mechanismen moderner Betrugsnetzwerke verständlich und rückt zugleich die Betroffenen in den Mittelpunkt. Dabei gelingt es den Autorinnen und Autoren, die Opfer nicht als einfältige Geschädigte darzustellen, sondern als nahbare Persönlichkeiten mit Identifikationswert. Die handelnden Redakteurinnen und Redakteure werden Teil der Erzählung, ohne dabei die notwendige journalistische Distanz zu verlieren. Mit Selbstironie, Transparenz und einer zeitgemäßen Erzählweise entwickelt die Recherche damit einen besonderen Zugang zu einem Thema von hoher gesellschaftlicher Relevanz."Zur Dokuserie "Kings of Scam""Das DHL-Paket ist im Lager angekommen und kann aufgrund unvollständiger Adressangaben nicht zugestellt werden. Bitte bestätigen Sie Ihre Adresse im Link innerhalb von 12 Stunden." Harmlos klingende Nachrichten wie diese sind oftmals der Einstieg in eine groß angelegte Betrugsmasche. Hunderttausenden Menschen werden so jedes Jahr sensible Daten gestohlen, ihre Kreditkarten-Daten werden abgefischt. Die BR-Dokuserie "Kings of Scam - Millionen mit Fake-SMS" deckt auf, wer dahintersteckt. Sie gibt erstmals einen tiefen Einblick, wie die groß angelegte Betrugsmasche funktioniert: technisch ausgefeilt, arbeitsteilig, systematisch. Es geht um Milliardenbeträge, Luxuslifestyle der Täter und eine mysteriöse Software namens "Magic Cat".Das Rechercheteam hat sich auf Spurensuche gemacht - in Thailand, Kalifornien und im Internet. In drei Folgen erzählt die Doku-Serie ein packendes Katz- und Mausspiel rund um die Welt. In der Dokumentation berichten Opfer davon, wie sie auf den Link hereingefallen sind und wie sie versuchen, das verlorene Geld zurückzubekommen. "Kings of Scam" ist die erste Serie innerhalb von "team.recherche", dem investigativen Doku-Format der ARD für die ARD Mediathek.Die drei Folgen der Doku-Serie "Kings of Scam" sind in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/kings-of-scam-millionen-mit-fake-sms/staffel-1/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy9TMjAyNVdPMDE0ODg2QTA/1) abrufbar.Zum PreisDer Helmut Schmidt Journalistenpreis wurde erstmals 1996 ausgeschrieben. Er wird seitdem jedes Jahr für besondere Leistungen auf dem Gebiet der verbraucherfreundlichen Berichterstattung über Wirtschafts- und Finanzthemen verliehen.Pressekontakt:BR-PressestelleSonja ChristleinE-Mail: sonja.christlein@br.deTel. +49 (0)89 5900-10576Miriam ZerbelE-Mail: miriam.zerbel@br.deTel. +49 +49 (0)89 5900-10581www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6384832