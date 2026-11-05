Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich bewegt und ein neues Rekordhoch erreicht.



Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.655 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. Das bisherige Allzeithoch lag bei 26.618 Punkten.



Als einen der Gründe für die Rekordjagd sehen Marktbeobachter die Ergebnisse der Kongresswahlen in den USA. Nach der Wahlschlappe der Republikaner setzen die Anleger offenbar darauf, dass die Demokraten durch ihre Mehrheit in beiden Kammern die Politik von US-Präsident Donald Trump beeinflussen können.



An der Spitze der Kursliste rangierten am Mittag Zalando, Heidelberg Materials und die Deutsche Bank, am Ende Rheinmetall, die Deutsche Telekom und Siemens Healthineers. Vor allem für Rheinmetall ging es stark nach unten - die Aktie brach zwischenzeitlich um rund 17 Prozent ein. Der Rüstungskonzern hatte zuvor seine Prognose für 2026 gesenkt.





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