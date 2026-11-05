Schon Mitte Oktober 2026 hatte Microsoft eine Lücke in seinem Zeichenprogramm Paint gemeldet, über die Hacker:innen Schadcode einschleusen könnten. Ein bereitgestellter Patch scheint aber noch nicht bei allen Nutzer:innen angekommen zu sein. Im Rahmen seines Oktober-Patchdays hat Microsoft über 1.400 Schwachstellen in Windows, Office und weiteren Microsoft-Produkten geschlossen. Eine der adressierten Lücken betraf eine Schwachstelle in dem Windows-eigenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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