Die Infineon-Aktie bleibt auch im November auf Talfahrt und notiert aktuell bei 49,57 €. Bereits in meiner Analyse "Eine Etage tiefer, oder folgt der Konter?" von Ende Oktober hatte ich nach dem damaligen Rücksetzer auf die Chancen einer Stabilisierung um 50,69 € hingewiesen. Doch die Käufer konnten diese Gelegenheit bislang nicht nutzen. Stattdessen ist inzwischen sogar die psychologisch wichtige 50-€-Marke gefallen, während die mittelfristige Aufwärtstrendlinie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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