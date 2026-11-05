Energiekontor meldet einen weiteren Projekterfolg: Zwei bereits verkaufte Windparks in Nordrhein-Westfalen sind planmäßig ans Netz gegangen. Die sieben Windenergieanlagen verfügen zusammen über rund 40 Megawatt Leistung und sollen jährlich etwa 90 Millionen Kilowattstunden grünen Strom produzieren. Für den Bremer Projektentwickler ist die Inbetriebnahme mehr als nur ein operativer Meilenstein: Sie liefert einen positiven Ergebnisbeitrag für 2026 und sichert zugleich langfristige Einnahmen aus der Betriebsführung. Bekommt die Energiekontor Aktie damit neuen Rückenwind? Energiekontor: Zwei Windparks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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