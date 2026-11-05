Bei Ananas auf der Pizza spalten sich die Gemüter. Ein italienischer Koch hat dazu eine klare Meinung. Die führt schliesslich dazu, dass er seinen Job verliert. Der Italiener Davide Tamburella arbeitete als Koch in einem Restaurant in Brisbane. Doch damit ist es vorbei, denn er erhielt seine Kündigung, nachdem er sich geweigert hatte, Ananas auf eine Pizza zu legen. Über den Vorfall berichteten mehrere Medien, darunter die BBC. Demnach wurde Tamburella ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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