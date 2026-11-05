Die Allianz-Aktie bleibt auf Rekordjagd. Nach einer kleineren Schwächephase in der zweiten Septemberhälfte geht es für den DAX-Titel seit Anfang Oktober wieder sukzessive nach oben. Am Mittwoch gelang der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, das am Donnerstag nochmals nach oben geschraubt wird. Aktuell notiert das Papier bei rund 466 €. Doch wie weit kann die Rallye die Aktie noch tragen? Neue Rekorde und starke operative Basis Der jüngste Kursschub ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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