ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Aumovio auf "Buy" und das Kursziel auf 44 Euro belassen. Einem besseren operativen Ergebnis (Ebit) stehe ein schlechterer Free Cashflow gegenüber, schrieb David Lesne am Donnerstag nach den Zahlen des Autozulieferers für das dritte Quartal. Die 2026er-Prognose habe Aumovio bestätigt./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000AUM0V10
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